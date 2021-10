Dragon Ball Super 77: il complicato rapporto tra Bardak e Radish

Il capitolo 77 di Dragon Ball Super sta facendo particolarmente discutere la community affezionata al personaggio di Bardack. Intitolato proprio Bardack, padre di Goku l’ultimo appuntamento con il manga di Toyotaro e Toriyama ha messo in una luce diversa il Saiyan, mostrando anche il suo freddo e distaccato rapporto con la famiglia.

Raccontando la caduta del pianeta Cereal a causa dell’invasione dei Saiyan per ordine di Freezer, l’anziano Monaito ha ripercorso gli eventi che hanno portato prima al salvataggio di Granolah e sua madre Muesli, e poi alla morte di quest’ultima. È stato proprio grazie a Bardack che i due cerlueani sono riusciti ad uscire illesi dalla distruzione seminata dai guerrieri.

Mosso dalla tenerezza di madre e figlio uniti in un ultimo abbraccio di fronte alla morte, Bardack ha fermato la sua sete di distruzione, nascondendoli anche ai suoi sottoposti. Vedendo i due ceruleani così il Saiyan ricorda la sua famiglia, pensando al giorno in cui ha scelto il nome Kakaroth per Goku. Bardak appare insensibile nei confronti della compagna Gine, anche se pochi istanti dopo rimane scioccato nel vedere il piccolo protagonista nell’incubatrice.

In una tavola è possibile scorgere anche un piccolo Radish, felice di giocare con i suoi coetanei, ma non viene minimamente mostrato il rapporto tra lui e il padre. Si tratta di una decisione autoriale che potrebbe intendere come i due non fossero molto vicini, considerando anche i diversi mesi in cui Bardak era lontano per soddisfare i piani di espansione e conquista di Freezer.

Questo distacco si ritrova anche nella crescita di Radish come un Saiyan senza scrupoli, pronto ad invadere, uccidere, seminare distruzione come chiunque altro della sua razza. Un modo di essere che probabilmente Bardak, visto ciò che ha fatto su Cereal, avrebbe potuto influenzare e cambiare standogli vicino e insegnando a suo figlio la misericordia. Voi cosa ne pensate? Aspettando le vostre risposte vi lasciamo allo speciale dedicato al retcon di Bardack, e alle ipotesi riguardanti la fine della saga di Granolah.