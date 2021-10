Dragon Ball Super 77: cosa hanno in mente gli Heeters? La volontà di Gas

Il vero antagonista di questo arco narrativo di Dragon Ball Super si è infine rivelato. Come ampiamente prevedibile, non è Granolah il nemico principale di questa saga. Goku e Vegeta, forse con l'aiuto del Cerealiano, dovranno affrontare gli Heeters.

Quando Granolah e Vegeta sembravano disposti anche alla morte pur di portare a termine il loro scontro, Monaito ha infine risolto la situazione. Nel capitolo 77 di Dragon Ball Super l'anziano Namecciano ha infine raccontato la verità sulla caduta di Cereal al suo figlioccio: se sono ancora in vita è proprio grazie a un guerriero Saiyan.

Il racconto di Monaito porterà molto probabilmente a un retcon di Granolah, che dunque, come si poteva intuire già da tempo, non è il vero antagonista di questo arco narrativo. Ma allora chi è il villain che i Guerrieri Z dovranno affrontare per il bene dell'Universo? Un grande suggerimento ci viene offerto da Toriyama e Toyotaro.

In Dragon Ball Super 77 vediamo gli Heeters, il gruppo che ha raggirato e messo in contrapposizione Granolah, Goku e Vegeta, uccidere Muesli, la mamma del superstite Cerealiano. Ma il gruppo di pirati spaziali non si è macchiato solamente di questo crimine, ma anche della vendita dell'intero pianeta agli Sugariani. Scoperto ciò, attraverso il flashback del Namecciano, Granolah partirà immediatamente alla loro ricerca.

Tuttavia, anche un componente degli Heeters ha un conto in sospeso con i Saiyan. Nel corso dell'invasione di Cereal, Gas ebbe un confronto diretto con Bardack, il padre di Goku. Come afferma a suo fratello Elec, egli intende vendicare l'affronto di quella notte. Sarà dunque lui a sfidare Goku e a rivelarsi come il vero antagonista dell'arco di Granolah il Sopravvissuto?