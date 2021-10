Dragon Ball Super 77: cosa sa Vegeta della famiglia di Goku? Un possibile buco di trama

Dopo essere stato reintrodotto canonicamente nella pellicola dedicata a Broly in un modo tutto nuovo, Bardack ha fatto il suo ritorno ufficiale anche in Dragon Ball Super. Grazie al flashback di Monaito, i tre combattenti scoprono la verità sulla notte in cui Cereal cadde. Ciò, però, ha creato un grosso buco narrativo.

Attraverso le parole dell'anziano Namecciano di Cereal, Granolah scopre finalmente la verità sul giorno in cui la sua razza venne massacrata dall'esercito di Freezer. A quanto pare, se egli è sopravvissuto è solamente grazie alla misericordia di un Saiyan, un guerriero gentile che Monaito pare riconoscere in Goku. A salvare Granolah e Monaito da morte certa fu Bardack, il padre di Kakarot. Già qui, però, la community ha cominciato a storcere il naso. Per quale motivo il Namecciano non ha mai raccontato questa storia, pur sapendo dell'istinto vendicativo di Granolah?

Quando poi Monaito chiede a Goku se per caso non conoscesse il Saiyan che gli salvò la vita, l'eroe risponde che essendo cresciuto sulla Terra non ha mai avuto contatti con altri membri della sua razza. A quel punto, però, interviene Vegeta, il quale rivela al suo eterno rivale che Bardack è in realtà suo padre e che ha ereditato il suo cuore gentile.

In base alle sue affermazioni, Vegeta pare conoscere abbastanza bene Bardack. Difatti, sebbene a quell'epoca fosse ancora solamente un bambino, accanto a suo padre Re Vegeta era già al comando delle unità Saiyan. Ma se Vegeta conosceva la famiglia di Goku, perché non gliene ha mai parlato? I due ovviamente non hanno mai approfondito il loro rapporto, se non in battaglia, ma che questa connessione non sia mai stata rivelata prima è alquanto strano. Che Toriyama e Toyotaro abbiano creato questo buco di trama per giustificare il retcon di Granolah?

