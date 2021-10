Dragon Ball Super 77: la crescente minaccia degli Heeters

La saga del Sopravvissuto Granolah si sta rivelando piuttosto importante, sia per l’introduzione di nuovi personaggi, sia per l’approfondimento di eventi passati riguardanti il pianeta Cereal. Sebbene Granolah abbia il titolo di antagonista, i veri villain sono gli Heeters, ideatori dello scontro attualmente in corso, e pericolosi strateghi.

Dall’inizio dell’arco narrativo fino all’ultimo capitolo 77, gli Heeters, formati dal leader Elec, l’apparentemente gentile Maki, il, barbarico Oil e il taciturno Gas, si sono rivelati più potenti del previsto, e il loro rapporto con Freezer potrebbe farli entrare definitivamente nell’olimpo dei migliori antagonisti del franchise. La stessa invasione del Cereal avvenuta 40 anni prima del presente è stata sì organizzata dall’Imperatore Galattico, ma sfruttata dagli Heeters per vendere le zone impopolare del pianeta a nuove specie.

La capacità organizzativa dimostrata finora, da ricondursi principalmente ad Elec, unita alle strategie e sotterfugi elaborati con estrema cura che gli hanno addirittura concesso di agire indisturbati per decenni. Vanno inoltre considerati due aspetti narrativi che potrebbero avere importanti conseguenze. Il primo è riferito a Gas, il misterioso personaggio che sembra essere estremamente potente, il secondo invece riguarda la ricerca da parte degli Heeters delle due Sfere del Drago custodite da Monaito.

Per concludere vi lasciamo alle ipotesi su quanto potrebbe mancare alla fine della saga, e allo speciale dedicato al retcon di Bardack.