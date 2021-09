Dragon Ball Super 77, data di uscita e teorie: è il momento delle rivelazioni

Sin dall'inizio della saga del sopravvissuto del pianeta Cereal era chiaro che Toriyama e Toyotaro volevano toccare la storia dei saiyan. A partire dal flashback di Granolah, passando poi per le frasi di Beerus e l'approdo su un pianeta sterminato dall'armata degli Oozaru, Dragon Ball Super voleva proprio toccare la razza estinta da Freezer.

Nuovi dettagli sono emersi poi in Dragon Ball Super 76, pubblicato su MangaPlus il 20 settembre 2021. Monaito, uno dei pochi sopravvissuti allo sterminio insieme a Granolah, ferma il combattimento tra il cereleano e i saiyan, affermando che è stato proprio un saiyan di nome Bardack a salvarli a suo tempo. Una rivelazione che sciocca Granolah, ma che avrà forti ripercussioni anche su Goku.

In Dragon Ball Super 77 è probabile che Goku verrà a sapere qualcosa in più su suo padre, e cementerà le proprie origini saiyan. Monaito ha infatti già trovato una forte somiglianza tra Goku e Bardack e sicuramente lo coinvolgerà nella conversazione. La battaglia tra i tre potrebbe quindi fermarsi, considerato anche che sono tutti e tre al limite. Granolah potrebbe comunque non convincersi completamente e, per il momento, limitarsi a decidere di vendicarsi del solo Freezer.

In tutto questo, gli Heeter stanno proseguendo col loro piano. Sicuramente questo stop non era previsto, ma intanto hanno già praticamente messo le mani su una delle due sfere del drago del pianeta Cereal. In qualche modo, la famiglia di nobili galattici dovrà guadagnare un altro po' di tempo per trovare la seconda sfera per esprimere il desiderio al drago.

Dragon Ball Super 77 sarà pubblicato su MangaPlus il 20 ottobre 2021 alle ore 17:00 in inglese e spagnolo.