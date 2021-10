Dragon Ball Super 77: la notte più buia di Cereal nella clip PV di VJump

Come di consueto, l’uscita del nuovo capitolo dell’opera firmata Akira Toriyama e Toyotaro è stata accompagnata da uno spettacolare trailer promozionale di VJump che ne anima le vicende. Riviviamo i momenti salienti di Dragon Ball Super 77 in versione anime!

La clip pubblicata dalla rivista mensile giapponese, edita da Shueisha con cadenza mensile, mette in movimento le fasi salienti di questo capitolo, che riporta i lettori indietro nel tempo attraverso un racconto dell’anziano Monaito.

Il filmato promozionale fa il suo esordio con l’arrivo delle navicelle Saiyan sul pianeta, e sulla seguente trasformazione dell’esercito conquistatore in Oozaru. In breve, gli scimmioni giganteschi massacrarono il popolo Cerealiano e la colonia di Namecciani presente sul pianeta.

Il trailer PV di VJump prosegue poi con l’incontro tra Bardack, il piccolo Granolah e sua madre Muesli. Ricordandosi di suo figlio Kakarot appena nato e della sua famiglia che lo aspettava sul pianeta Vegeta, il Saiyan con la cicatrice in volto li risparmiò. Come abbiamo potuto leggere in Dragon Ball Super 77, però, la situazione è infine degenerata per via dell’intervento degli Heeters.

In attesa del ritorno della serie anime, cosa ve ne pare di questi spezzoni pubblicati dalla rivista giapponese? Vi lasciamo alla crescente minaccia degli Heeters in Dragon Ball Super 77 e alle ipotesi sulla fine della saga di Granolah.