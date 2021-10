Dragon Ball Super 77, da padre in figlio: in cosa si assomigliano Goku e Bardak?

L'ultimo capitolo di Dragon Ball Super ha finalmente acceso i riflettori su un personaggio davvero popolare all'interno del capolavoro di Akira Toriyama, un individuo misterioso la cui caratterizzazione è stata recentemente riscritta in DBS: Broly, una scelta narrativa probabilmente presa in onore di questo momento.

Goku non sa nulla di Bardak e della sua vera famiglia dal momento che ha sempre considerato Nonno Gohan il suo unico parente. Proprio per questo, infatti, suona quasi paradossale che Vegeta sembra essere al corrente di maggiori dettagli sul padre del protagonista come si evince dal capitolo 77. In qualche modo, inoltre, Goku e Bardak sembrano davvero assomigliarsi seppur maggiormente in superficie.

Oltre l'aspetto esteriore, dove entrambi sono la copia dell'altro, c'è un ulteriore elemento che rende i due così simili tra loro: la gentilezza. Non si tratta però di sentimenti mossi a fin di bene, di un qualcosa di idealistico, bensì di puro istinto. Bardak si muove in difesa dei Cereleani quasi senza rendersene conto e, allo stesso tempo, Goku si batte contro potenti nemici non per giustizia ma per il proprio desiderio di combattere contro avversari micidiali. Non c'è un vero e proprio desiderio di compassione a muovere padre e figlio ma solo un fortissimo istinto, non per nulla la tecnica divina appresa da Goku si chiama proprio "Ultra Istinto".

E voi, invece, avete notato questa somiglianza tra i due? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.