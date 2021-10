Dragon Ball Super 77: spoiler completi per la battaglia di Bardak e la verità su Cereal

Il pianeta Cereal è stato teatro di diverse battaglie in occasione dell'arrivo dell'esercito di Freezer, di cui facevano parte anche i saiyan. Archiviata la battaglia di Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego, inizia il racconto di Monaito che ci porta alla scoperta del passato della nuova ambientazione introdotta in Dragon Ball Super.

I primi spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 77 hanno già rivelato l'inizio dell'assalto avvenuto 40 anni fa, con le prime 8 pagine che si concludono con uno sguardo di Bardak. In rete sono però trapelati nuovi spoiler di Dragon Ball Super 77 in vista dell'uscita che avverrà tra qualche giorno su MangaPlus.

Bardak sta osservando il bambino cereleano che si nasconde in una chiesa, e qui trova proprio il giovane Granolah e la madre, osservandoli dal tetto. Il gigantesco scimmione spaventa Granolah tanto da farlo svenire. Intanto un cereleano in battaglia nota che i saiyan si sono trasformati grazie alla luce della luna e per questo carica tutta la sua potenza per distruggerla. Uno dei guerrieri scimmieschi però se ne accorge e cerca di bloccarlo, ricevendo una ferita sulla fronte. L'attacco però riesce comunque ad andare a segno e quindi i saiyan tornano al loro stato naturale. Leek, il saiyan che ha ricevuto la ferita sulla fronte, parla col saiyan Taro.

Si torna poi alla chiesa dove Bardak è tornato nella sua forma umana, entrando e trovando la madre di Granolah. Quest'ultima concentra il proprio ki e attacca il saiyan, ferendolo alla spalla. Bardak però non fa niente, ricordando una discussione avuta con Gine poco tempo prima. La donna aveva chiesto al marito di osservare il loro figlio appena nato, ora nell'incubatore, dato che la sua partenza avrebbe potuto portarlo via per settimane. Mentre Radish gioca in cortile con alcuni insetti, Bardak si dirige all'incubatore sul retro dove c'è il piccolo Goku. Bardak decide di dargli il nome Kakaroth, accettato da Gine, e poi torniamo nel presente.

Leek, fuori dalla chiesa, avvisa Bardak che dovranno andarsene alla svelta dato che sta arrivando Freezer. Il padre di Goku dice però che prima vuole verificare che non ci siano sopravvissuti. Usando il proprio scouter, identifica un individuo con una bassa forza vitale ma intelligente e si dirige lì, seguito dalla madre di Granolah. Quel personaggio è Monaito che stava nascondendo le due sfere del drago ricevute. Bardak entra in casa e, dopo aver evitato un attacco di Monaito, fa entrare la madre di Granolah con il bambino ancora svenuto. Bardak avvisa il namekkiano e Muesli, madre di Granolah, di nascondersi perché a breve arriverà Freezer. Il saiyan ammette di aver fatto tutto per un capriccio, per poi andarsene, lasciando salvi i due cereleani e il namekkiano.

Si torna poi al presente di Dragon Ball Super 77 con Monaito che conclude la propria storia e chiede a Goku se ha qualche rapporto con questo Bardak. Il protagonista ammette di non saperne molto sui saiyan, mentre Vegeta lo avvisa che è il nome di suo padre. Granolah però è ancora arrabbiato e chiede a Monaito come mai sua madre non sia riuscita a sopravvivere. Il namekkiano riprende così il racconto, tornando al momento in cui Bardak stava per andarsene. Monaito lo ferma curandogli il braccio, con Bardak che resta sorpreso. Il saiyan se ne va ma identifica quattro personaggi nei paraggi con lo scouter e resta nascosto: sono i quattro fratelli Heeter. I quattro stanno discutendo del prezzo del pianeta mentre l'astronave di Freezer sta andando via, parlando di venderlo ai sugariani.

Granolah però si risveglia ed esce dalla casa in cerca della madre, notando la coda di Bardak tra gli alberi. Ciò lo mette in allarme e urla "saiyan", allertando gli Heeter. Monaito fa svenire il bambino con un colpo, con Bardak che esce poi allo scoperto con gli Heeter per cercare di salvare il terzetto. La discussione non va però come previsto ed Elec ferisce Muesli e inizia un breve scontro con il saiyan. Bardak riesce a fuggire con loro tre ma Monaito non riesce a curare la madre di Granolah a causa della ferita. I fratelli Heeter se ne vanno per accogliere Freezer, per poi tornare al presente sul ponte della loro nave. Il gruppetto si sta dirigendo verso la sfera numero due, chiudendo il capitolo 77 di Dragon Ball Super.