Dragon Ball Super 77 spoiler ufficiali: l'incubo di quella notte

Lo scontro tra Vegeta e Granolah non si è propriamente concluso grazie all'intervento di Monaito, il namekkiano del pianeta Cereal che ha cresciuto il sopravvissuto che al momento è il guerriero più forte dell'universo. Ora però si entra in una nuova fase di Dragon Ball Super col capitolo 77.

Le ultime parole di Monaito facevano infatti presagire un'interruzione della battaglia che dura ormai da diversi capitoli. E infatti gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 77 partono direttamente con il racconto del flashback, riportandoci a cinquant'anni prima, quando il pianeta Cereal era ancora in pace. Monaito è uno dei pochi namekkiani stabilitisi sul pianeta e vive la sua vita aiutando i cereleani, tutti in pace e armonia. Un giorno però nel cielo si stagliarono delle navicelle dalla forma molto familiare, seguite dalle capsule a postazione singola dei saiyan.

L'impatto ha lasciato i famosi crateri da cui poi sono emersi i guerrieri codati che, in pochi istanti, si trasformano in Oozaru e iniziano una battaglia, supportati dai soldati di Freezer. I cereleani subiscono gravissimi danni, perdendo strutture e persone. Il capo namekkiano consegna le due sfere del drago create a Monaito, prima di morire. Nelle ultime pagine, si intravede uno degli scimmioni osservare una figura che si allontana. L'Oozaru in questione è Bardak che sarà inevitabilmente al centro delle prossime pagine: il capitolo 77 di Dragon Ball Super si intitola infatti "Bardak, il padre di Goku" e stabilirà probabilmente un legame tra padre e figlio. Cos'altro racconterà Monaito su Bardak?