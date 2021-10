Dragon Ball Super 77, è tornato Nappa? Il saiyan e la sua possibile famiglia

Di saiyan ne conosciamo molto pochi a causa della distruzione del pianeta Vegeta operata da Freezer prima dell'inizio della storia di Dragon Ball. Sono in pochi di quella razza a essere sopravvissuti, come i protagonisti di Dragon Ball Super Goku e Vegeta. L'attuale saga però ci ha portato a esplorare un po' meglio il loro passato.

L'assalto al pianeta Cereal effettuato da Bardack e i saiyan, sotto gli ordini di Freezer, ci ha fatto conoscere qualche altra figura scimmiesca. Nel capitolo 77 di Dragon Ball Super abbiamo rivisto anche alcuni dei personaggi che conosciamo: uno di questi è Radish, primo figlio di Bardack e Gine, il secondo invece potrebbe essere Nappa.

Il saiyan che accompagnò Vegeta sulla Terra in Dragon Ball Z non è stato praticamente più menzionato dal momento della sua morte. In una vignetta disegnata da Toyotaro per il nuovo capitolo però appare un saiyan che somiglia davvero tanto a Nappa, con un accenno di baffi simili ai suoi e un po' di capelli neri. Di lui non viene rivelato il nome, ma la fisionomia e l'espressione fa pensare alla prima apparizione di Nappa in Dragon Ball Super.

In aggiunta, vediamo nel villaggio saiyan anche Radish che sta giocando con due bambini. Uno di questi, di spalle, ha la stessa capigliatura del Nappa visto nello stesso capitolo, facendo pensare quindi che Radish stesse giocando con i figli di Nappa. Considerato che il flashback si è concluso e c'è poco altro da rivelare sul passato del pianeta Cereal, non ci sarà una conferma nel manga sulla presenza di Nappa, a meno che non intervengano Toyotaro e Toriyama in persona a districare il mistero.

Intanto la saga di Granolah potrebbe giungere a conclusione a breve, portando con sé questo scorcio di passato saiyan.