Dragon Ball Super 77: la verità sul tragico destino della madre di Granolah

Granolah da svariati anni lavora per gli Heeter, una famiglia galattica che ha sfruttato la caduta dell'impero di Freezer per allargare i propri affari. Presentati nell'attuale arco narrativo di Dragon Ball Super, gli Heeter saranno i nemici finali di questa saga considerata come si è evoluta la situazione.

Infatti Monaito ha raccontato a Granolah la verità sul suo passato e del rapporto con un saiyan in particolare, Bardack. Dopo aver incontrato per la prima volta il figlio Kakaroth, il saiyan si dirige con gli altri guerrieri all'assalto del pianeta Cereal, ma qui incontrerà Muesli con suo figlio Granolah. Il capitolo 77 di Dragon Ball Super racconta cosa è derivato da quest'incontro: un senso di compassione in Bardack che, vedendo madre e figlio, ha ricordato di essere appena diventato padre per la seconda volta.

La compassione provata per loro però non garantirà la sopravvivenza di Muesli. Granolah ha sempre creduto che sua madre fosse stata uccisa da un saiyan, ma come rivela Monaito le cose non stanno così. Nel flashback vediamo infatti Bardack incontrare la famiglia Heeter, con i quattro membri che sembrano pronti a fare il doppiogioco con Freezer. Sorpresi, loro e il saiyan, con Muesli e Monaito alle loro spalle, si ritrovano uno davanti all'altro.

È in questo momento che Elec ferisce gravemente con un attacco Muesli, portandola poi alla morte. Di conseguenza finora Granolah ha lavorato per l'omicida di sua madre e questo sentimento sicuramente lo porterà alla battaglia finale di questo arco narrativo di Dragon Ball Super.