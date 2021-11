Dragon Ball Super 78, cosa pensa Goku della forma Ultra Ego di Vegeta?

La battaglia tra Goku, Vegeta e Granolah è stata interrotta dal namecciano Monaito. Questa interruzione ha portato grandi rivelazioni per l'arco narrativo di Dragon Ball Super "Granolah il Superstite", andiamo a vedere cosa è successo.

Nel capitolo 78 di Dragon Ball Super disponibile su Manga Plus, l'attenzione è tornata al presente, e vediamo gli Heeters entrare nuovamente in azione. Come anticipato dagli spoiler di Dragon Ball Super 78, il capitolo inizia proprio con questi ultimi preoccupati dalle sorti dello scontro che aveva impegnato Granolah fino a quel momento.

Elec per sistemare la situazione decide di mandare Gas e Macki sul posto, nel frattempo lui dovrà esprimere il desiderio, avendo ottenuto tutte le Sfere del Drago. Poco dopo, noi lettori apprendiamo che nonostante l'immensa forza di Gas, Bardack era riuscito a sconfiggerlo, ma quando Monaito cerca di entrare più nel dettaglio nel racconto, il cielo improvvisamente si oscura.

A questo punto, Elec si trova di fronte al drago Toronbo, e pochi istanti dopo il cielo si rischiara: il leader degli Heeters ha espresso il desiderio. Vegeta, Goku e Granolah apprendono che verso di loro sta arrivando un essere con enormi poteri, ed entrano effettivamente in scena Gas e Macki.

Gas è più alto e muscoloso di quanto visto in precedenza. Il desiderio di Elec sembra aver cambiato la gerarchia dei più forti dell'universo, facendo prevalere Gas su Granolah.

Essendo stato espresso con successo il desiderio di rendere Gas il nuovo essere più forte dell'universo, i tre combattenti escogitano rapidamente un piano per affrontare il nuovo potente avversario.

Ricordando che c'è ancora un Fagiolo Senzu nell'armatura di Vegeta, Goku si incarica di distrarre gli Heeter per poter lasciare il tempo a Vegeta di riprendersi. Goku è fiducioso perché pensa che sia la scelta giusta, ma la grande sorpresa è quello che Goku afferma poco dopo.

Vegeta è visibilmente preoccupato per la lotta che sta per avvenire, ma Goku dice a Vegeta che può trasformarsi nella sua nuova modalità e sconfiggere Gas. Questo ci fa intuire che non solo Goku ha abbastanza fiducia nelle abilità di Vegeta per sconfiggere il nuovo più forte dell'universo, ma pensa anche che la forma Ultra Ego è in grado di colmare il divario tra i due.

Non c'è ancora stato abbastanza tempo tra i due per capire cosa entrambi pensino di questa nuova forma di Vegeta, ma questo è un piccolo indizio che ci informa che Goku rispetta davvero il suo alleato e avversario. Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere altre reazioni di Goku alla forma Ultra Ego di Vegeta? Fateci sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti.