Dragon Ball Super 78: cosa sta succedendo a Gas? I veri nemici fanno la loro mossa

Nel capitolo 78 di Dragon Ball Super, finalmente i veri antagonisti della Saga di Granolah fanno la loro perfida mossa. Sfiniti dalla violentissima battaglia, Goku, Vegeta e l'ultimo Cerealiano devono affrontare una temibile minaccia. Il nuovo guerriero più forte dell'Universo scende sul campo di battaglia!

Che Granolah non fosse il vero nemico, era palese sin dall'alba di questo arco narrativo. Il cerealiano è in realtà la vittima di un complotto, un piano malvagio ideato dagli Heeters. Sono loro gli antagonisti principali! Ma come faranno dei guerrieri di medio-bassa caratura ad affrontare i due Saiyan e il guerriero più forte dell'universo?

In Dragon Ball Super 78, informati da Oil, gli Heeters vengono a sapere che la battaglia tra Goku, Vegeta e Granolah è stata interrotta a causa dell'intervento di Monaito. Prima che i tre combattenti possano recuperare le energie, Elec ordina a Gas e Macki di attaccare immediatamente, lui, nel frattempo, utilizzerà le due Sfere del Drago di Cereal per evocare il drago Toronbo ed esprimere il suo desiderio.

Improvvisamente, uno squarcio nel cielo interrompe la conversazione; Goku e compagni vengono sorpresi dall'ingresso in campo dei due veri avversari. Quando l'attenzione dei protagonisti si sposta su Gas, però, quasi non lo riconoscono. Il più piccolo degli Heeters ha ora raggiunto la loro stessa statura.

A quanto pare, Elec ha desiderato che suo fratello Gas divenisse il nuovo guerriero più forte dell'Universo. Dunque, Gas non è solamente diventato più alto, ma anche addirittura più forte di Granolah. Quando il combattimento comincia, da subito sfoggio della sua immane potenza.

Il suo stile di combattimento è ben diverso da quello di tutti gli altri protagonisti visti finora. Gas non usa attacchi energetici a distanza, né tanto meno le arti marziali: lui fa uso di armi fatte di Ki, come ad esempio tridenti, mazze ferrate e scudi. Questo tipo di potere è denominato "tecnica di manipolazione del ki", un'abilità che mette in grossa difficoltà Goku, Vegeta e Granolah.

