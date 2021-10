Dragon Ball Super 78 data di uscita e teorie: il prossimo passo degli Heeter

Il passato del pianeta Cereal è stato avvolto nel mistero fino ad ora. I saiyan hanno invaso il pianeta e tra questi c'era anche Bardack, incubo notturno di Granolah e che ha suscitato la sua voglia di vendetta. Il capitolo 77 di Dragon Ball Super ha però ribaltato parzialmente questa visione, facendo cadere alcune certezze nel cereleano.

È stato infatti Bardack il salvatore di Granolah e sua madre, proteggendoli dalla razzia della sua specie nella città principale, per poi portarli in salvo da Monaito. Tuttavia Granolah ha per lungo tempo lavorato anche per il vero omicida della madre Muesli. Gli Heeter ormai si sono confermati i veri nemici di Dragon Ball Super e saranno loro al centro del prossimo capitolo.

In Dragon Ball Super 78 gli Heeter faranno un altro passo verso la realizzazione del loro piano. Con una sfera già tra le mani, potrebbero avere il tempo di raggiungere anche la seconda e ultima per poter evocare il drago, considerato che Goku, Vegeta e Granolah sono sfiniti per il loro scontro. Granolah potrebbe accettare una tregua con i due saiyan ottenendo un senzu per vendicarsi di Elec, chiudendo così la saga attuale di Dragon Ball Super.

Tutto potrebbe finire quindi molto prima che gli Heeter realizzino il loro desiderio, mettendo fine al loro dominio nella galassia. Granolah interverrà in tempo per vendicarsi oppure il terzetto dovrà stare a guardare mentre gli Heeter otterranno nuovi strepitosi poteri? Dragon Ball Super 78 uscirà su MangaPlus il 19 novembre alle 16.