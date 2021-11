Dragon Ball Super 78, perché Monaito ha mantenuto 'quel' segreto?

Il conto alla rovescia per l'uscita del nuovo capitolo di Dragon Ball Super è già partito, e appena una manciata di giorni separano i fan dalla nuova puntata che proseguirà la Saga del Sopravvissuto Granolah. Ad ogni modo, intanto in rete stanno già trapelando le prime informazioni sul contenuto del numero in dirittura d'arrivo.

Gli spoiler del capitolo 78 di Dragon Ball Super hanno ribaltato nuovamente la trama grazie ad una serie di rivelazioni che hanno finalmente iniziato a gettare luce sul passato di Granolah. Il Celereano, infatti, è sopravvissuto all'invasione Saiyan grazie a Bardak che per un qualche motivo ha deciso di risparmiare la vita del giovane alieno.

Tuttavia, Monaito decise deliberatamente di non raccontare questa porzione di verità al ragazzo una volta cresciuto, segreto che è stato costretto a rompere a seguito dello scontro tra Granolah con Goku e Vegeta. Ad ogni modo, all'interno delle bozze ufficiali, Toyotaro ha già svelato il perché il namecciano ha mentito al celereano: a suo dire, infatti, permettere a Granolah di lavorare per Heeters era l'unico modo per tutti loro di riuscire a sopravvivere.

Una scelta drastica che sicuramente innescherà le reazioni dell'ultimo superstite della razza del Pianeta Cereal. E voi, invece, cosa ne pensate di questa decisione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.