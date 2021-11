Dragon Ball Super 78: con l'ultimo retcon, Bardack potrebbe essere diventato molto forte

Decenni fa, alla sua introduzione, Bardack era un semplice guerriero saiyan di infimo livello con una potenza di appena 10000 dopo le ultime cure. In Dragon Ball Super tuttavia la situazione è cambiata per il padre di Goku, rinnovatosi non solo nella storia ma anche nel fisico.

La saga di Granolah ha infatti dedicato importanti spezzoni al passato dei saiyan e del pianeta Cereal. Su quest'ultimo ci fu una delle ultime missioni di Bardack e della razza di scimmioni guerrieri, poco prima della distruzione del pianeta Vegeta per mano di Freezer. Appena prima di andarsene, incrociò però gli Heeter e affrontò Gas in uno scontro di cui finora non si conosceva l'esito.

Pubblicato su MangaPlus, il capitolo 78 di Dragon Ball Super ha raccontato com'è finita quella battaglia. Seppur non mostrata, le parole di Monaito sono abbastanza chiare: vinse Bardack. Il padre di Goku riuscì a sconfiggere un avversario come Gas che, seppur più giovane di 50 anni rispetto a ora, deteneva già una forza non indifferente. Pur non conoscendo i livelli di forza dei personaggi di Dragon Ball Super, Gas sembra un personaggio con una potenza fuori dal comune, di certo superiore a quella del vecchio Bardack.

Tuttavia il retcon ha reso il saiyan molto più potente, ma è difficile pensare che all'epoca fosse più forte del Vegeta che Goku affrontò sulla Terra per la prima volta. Insomma, ci sono ancora delle ombre sull'attuale livello di forza di Bardack e sugli equilibri preparati da Toriyama nelle ultime saghe.