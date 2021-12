Dragon Ball Super 78: il grande rimpianto dell'anziano Monaito

Vedendo il suo figlioccio Granolah impegnato in una lotta tra la vita e la morte, l'anziano Namecciano Monaito è stato infine costretto a raccontare la verità. Quello che il vendicatore Cerealiano ha sempre ritenuto il vero, è un'amara bugia. I responsabili della sua vita triste e solitaria, sono i suoi datori di lavoro, e non i Saiyan.

La relazione familiare tra Granolah e Monaito è stata una delle parti più intriganti di questa saga. Colui che veniva descritto come un cacciatore di taglie spietato e vendicativo, in realtà alla fine della giornata, assieme al suo amico verde, era un ragazzo qualunque. Monaito, infatti, è colui che, in assenza della sua famiglia, massacrata dall'esercito di Freezer, l'ha cresciuto come un padre. Tuttavia, l'anziano Namecciano ha finalmente confessato le sue bugie e i suoi peccati. I responsabili dell'estinzione cerealiana, sono in realtà gli Heeters.

In Dragon Ball Super 78, di fronte a un Granolah adirato, Monaito ammette di averlo cresciuto in una grande menzogna, seppur a fin di bene. Se solamente Granolah avesse saputo la verità sui responsabili della morte dei suoi genitori, allora sarebbe morto anche lui in cerca di vendetta. L'improvvisa comparsa di Goku e Vegeta, però, ha costretto Monaito a raccontare il vero.

Il namecciano di Cereal confessa i suoi rimpianti, non avrebbe mai dovuto mentire, e avrebbe dovuto raccontare tutto ben prima dell'arrivo dei Saiyan. Il rammarico di Monaito è però in parte giustificato: in passato era stato minacciato di morte dagli Heeters. Se solo lui avesse svelato la verità a Granolah, allora Elec e Gas gli avrebbero massacrati senza possibilità di reagire.

Monaito ha dunque sempre vissuto con grande rammarico, con un grosso fardello sulle spalle. E voi, cosa avreste fatto al suo posto? Vi lasciamo alle teorie su Dragon Ball Super 79 e allo strettissimo legame tra Granolah e Vegeta in Dragon Ball Super 78.