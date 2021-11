Dragon Ball Super 78: il senzu dato a Granolah ribalterà le sorti dello scontro con Gas?

La rivelazione del namecciano Monaito in Dragon Ball Super 77 ha cambiato le carte in tavola dello scontro che vede contrapposti Goku e Vegeta a Granolah. Quest'ultimo capisce che i due Saiyan non sono suoi nemici e che, invece, dovrebbe guardarsi le spalle dagli Heeters, suoi ex alleati che erano in combutta con Freezer in passato.

Nell'ultimo capitolo, ovvero il numero 78, possiamo vedere come Elec, membro degli Heeters, esprima un desiderio a Toronbo, drago del pianeta Cereal. Dopodiché, il gruppo di criminali arriva nel punto dove stavano combattendo Goku, Vegeta e Granolah. L'attenzione degli eroi è catturata dal piccoletto degli Heeters: non capiscono cosa sia successo a Gas in Dragon Ball Super 78, che è improvvisamente diventato alto e muscoloso. Capiscono poi quale fosse il desiderio espresso da Elec al drago, ovvero far diventare Gas il guerriero più forte dell'universo.

Abbiamo subito un assaggio dei poteri di Gas: egli utilizza dei colpi con delle armi di puro Ki, una tecnica mai vista prima in Dragon Ball Super. L'Heeter tiene testa tranquillamente a Granolah che, già provato dal combattimento con Goku e Vegeta, rimane tramortito a terra. Goku decide quindi di distrarre Gas, così che Vegeta possa dare l'ultimo senzu rimasto al guerriero ceruleano. Il gesto del principe dei Saiyan è dovuto al fatto che, secondo lui, Granolah abbia il dovere di vendicare il suo popolo.

Un Granolah in forma smagliante potrà però tenere testa alla nuova forma di Gas? Sembra davvero difficile, ed è molto più probabile che allo scontro si possano aggiungere Goku e Vegeta come alleati del ceruleano. Dopotutto, il desiderio espresso da Elec al drago Toronbo è quello di far diventare Gas il guerriero più forte dell'universo, anche più di Granolah a piena potenza. Chi avrà la meglio? Attendiamo il capitolo 79 di Dragon Ball Super per saperne di più.