Dragon Ball Super 78 spiega il rancore di Gas verso Granola

Dragon Ball Super continua a raccontare la storia del membro della Razza Cerealiana, Granola, che ha giurato vendetta contro gli assassini della sua razza, Freezer e i Saiyan. L'organizzazione criminale conosciuta come gli Heeters ha architettato un piano in cui il cacciatore di taglie intergalattico avrebbe dovuto combattere contro Goku e Vegeta.

Ma ora sembra che il trio di combattenti potrebbe aver bisogno di deporre le spade e imporsi una tregua temporanea, perché l'ultimo capitolo non solo potenzia Gas, ma rivela perché il membro più potente degli Heeters ha un conto in sospeso con Granola.

Gli Heeter hanno fatto buon uso delle Sfere del Drago Cerealiane, desiderando che Gas diventasse l'essere più forte dell'universo. Il loro desiderio è stato espresso dopo quello di Granolah, quindi ora il membro dell'organizzazione criminale dovrebbe essergli superiore.

L'arco di Granola Il Superstite è iniziato con quest'ultimo e Gas che si sono scontrati l'uno contro l'altro dopo che il cacciatore di taglie aveva completato la sua missione, il cerealiano non era però certo all'altezza dell'Heeter. Ora, sembra che la situazione si sia ribaltata ancora una volta a vantaggio dell'Heeter e Gas è libero di rivelare le motivazioni per cui odiava il guerriero cerealiano: "Non mi sei mai piaciuto. Io assicuro abbastanza potenza agli Heeter. Tu non sei necessario. Finalmente, sono libero di ucciderti".

In seguito a questa dichiarazione, Goku tenta di intervenire per impedire a Gas di sferrare un colpo mortale a Granola, ma purtroppo anche il guerriero Saiyan non sembra avere alcuna possibilità contro il nuovo essere più forte dell'universo.

Con Gas che ora ha la capacità di creare armi fatte di pura energia, l'Heeter se la sbriga velocemente sia con Granola che con Goku, lasciando il destino della lotta ora nelle mani di Vegeta, mentre il principe dei Saiyan cerca di prendere il suo fagiolo Senzu di riserva.

Inutile dire che Gas è diventato la più grande minaccia nell'universo sia per i Saiyan che per Granola, richiedendo agli ex nemici di allearsi. Pensate che qualcuno abbia una possibilità contro Gas a questo punto? Secondo Goku, in questa saga di Dragon Ball Super Vegeta ha delle possibilità contro Gas. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super su Manga Plus.