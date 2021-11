Dragon Ball Super 78 spoiler completi e immagini: il guerriero più forte

Il volume 17 di Dragon Ball Super ha gettato i lettori nel pieno della saga del sopravvissuto cereleano. Il rancore di Granolah nei confronti dei saiyan è stato però temporaneamente smorzato dal racconto di Monaito, che ha anticipato però la mossa degli Heeter, veri antagonisti di questa fase della storia.

Gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 78 hanno iniziato a raccontare i prossimi avvenimenti con le otto pagine iniziali del capitolo. Tuttavia, a due giorni di distanza dall'uscita ufficiale sui vari portali, sono trapelati gli spoiler completi di Dragon Ball Super 78 con tanto di immagini. Dopo la conclusione di quelle otto pagine, Maki raggiunge i saiyan e ha una discussione con Granolah. Tutti capiscono che gli Heeter hanno usato Granolah e i saiyan per guadagnare tempo, con Maki che si lascia anche scappare il "desiderio" espresso al drago.

Goku e Vegeta rimangono attoniti mentre capiscono che su Cereal c'è un altro drago con le sfere. Ora però appare il guerriero più forte della galassia, Gas, tramutato nel corpo. C'è una battaglia e tantissima azione in questo capitolo, ma Gas è più forte. Verso la fine del capitolo, Vegeta tira fuori l'ultimo senzu e lo dà a Granolah. Il cereleano chiede come mai non sia già stato usato, con il principe che risponde che non ricorrerebbe a certi trucchetti per vincere una battaglia. Inoltre, questa è la vendetta di Granolah e deve essere lui a occuparsi di Gas. Il capitolo di Dragon Ball Super termina così, con la frase "La vera battaglia comincia ora".