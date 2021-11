Dragon Ball Super 78 spoiler: prima immagine con un'evocazione inattesa

Anni e anni prima dell'inizio della storia di Dragon Ball, un assalto saiyan congiunto alle forze di Freezer causò la distruzione della civiltà di Cereal. I cereleani non sono sopravvissuti tranne uno, Granolah, aiutato a crescere dal namekkiano Monaito. I due hanno poi vissuto pacificamente con i sugariani, nuovi abitanti del pianeta.

La voglia di vendetta di Granolah ha però fatto iniziare una nuova saga in Dragon Ball Super, riscoprendo parte del passato dei saiyan e di Bardack. Ha però tirato fuori anche il segreto delle sfere del drago, permettendo a una banda di cattivi come gli Heeter di venirne a conoscenza e quindi sfruttarle. Le ipotesi su Dragon Ball Super 78 vedevano una fase di intermezzo in cui gli Heeter avrebbero potuto raccogliere tutte e due le sfere di Cereal, e la prima pagina divulgata in anteprima conferma tutto ciò.

La pagina spoiler di Dragon Ball Super 78 disponibile in basso e rivelata dalla redazione di V-Jump mostra l'evocazione di Toronbo, il drago di Cereal, pronto a esprimere un desiderio. In basso si nota Elec, il capo degli Heeter, che potrebbe quindi riuscire a diventare l'essere più forte dell'universo. Ulteriori pagine di Dragon Ball Super 78 in anteprima arriveranno il 13 novembre 2021.