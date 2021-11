Dragon Ball Super 78 spoiler ufficiali: i veri cattivi fanno la loro mossa

La saga del sopravvissuto cereleano sta per raggiungere il suo momento topico. Il drago del pianeta Cereal è già stato evocato una volta da Granolah, che ha chiesto poteri talmente grandi da poter tener testa ai due protagonisti di Dragon Ball Super. Conclusa la sua fase, ora è il turno degli Heeter fare la loro mossa.

La famiglia che voleva sovvertire l'impero di Freezer sta cercando le sfere del drago già da qualche capitolo. Approfittando dello scontro tra Granolah e i due saiyan, Elec e i suoi fratelli sono arrivati nei paraggi della seconda sfera per esprimere un desiderio di Gas. Gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 78 confermano il piano degli Heeter.

Intitolato "il desiderio di Gas", il capitolo inizia con la famiglia nobiliare che si sta avvicinando alla seconda sfera, con Elec che convince Gas ad accettare il desiderio. Maki si accorge che Granolah ha smesso di combattere con Goku e Vegeta a causa di Monaito, così Elec decide di dirigersi da solo verso la sfera per evocare il drago, mentre gli altri andranno a guadagnare tempo, approfittando del fatto che i guerrieri sono feriti.

Si ripassa poi al quartetto di protagonisti, con Granolah arrabbiato con Monaito. Il cereleano è risentito di aver lavorato per tutto il tempo per l'assassino di sua madre ed è furioso per non averlo saputo prima. Goku separa i due, mentre Monaito rivela che Bardack riuscì a sconfiggere Gas, con stupore di Vegeta dato che si suppone che il saiyan fosse di basso livello. Improvvisamente però il cielo si scurisce: Elec ha evocato il drago e lo sta ammirando, mentre i sugariani sono stati colti alla sprovvista e si sono spaventati.

Dragon Ball Super 78 completo arriverà su MangaPlus il 19 novembre 2021.