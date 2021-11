Dragon Ball Super 78, quello strettissimo legame tra Granolah e Vegeta

Questa volta Akira Toriyama e Toyotaro ci sono riusciti. Il duo ha finalmente restituito onore e riflettori al Principe dei Saiyan che nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super si è reso protagonista di una scena che nasconde un significato in realtà ben più profondo.

La grande minaccia per i nostri eroi è apparsa nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super, con Gas che è diventato il nuovo guerriero più forte dell'universo grazie ad un desiderio espresso da Elec al drago delle due sfere di Cereal. Indebolito dallo scontro, Goku ricorda a Vegeta di prendere un senzou che aveva conservato nella sua armatura e di mangiarlo per combattere contro il potente asso degli Heeters.

Inaspettatamente, il Principe dei Saiyan decide di lasciare il senzou a Granolah e dargli una possibilità contro Gas. Il suo gesto nasconde in realtà un significato ben più profondo dal momento che Vegeta conosce bene la vendetta. Proprio il suo pianeta venne infatti distrutto da Freezer, lo stesso che condusse i Saiyan su Cereal per sterminarne gli abitanti, tuttavia al contrario di Granolah il Principe ebbe in seguito la possibilità di potersi vendicare, di combattere contro il carnefice della sua razza. Ed ecco perché assume tutto un altro significato quel senzou connesso al guerriero celereano. Vegeta vuole che Granolah possa avere le sue stesse possibilità di vendicarsi e che possa superare il trauma con le sue sole forze.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa scena? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.