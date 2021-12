Dragon Ball Super 79: Una battaglia senza Saiyan? Lo scontro con l'Heeter più forte

La conclusione della battaglia con Granolah ha stravolto lo sviluppo degli eventi in Dragon Ball Super. Dopo le rivelazioni di Monaito, e l’aiuto da parte di Vegeta, il ceruleano è pronto a tornare sul campo di battaglia per affrontare Gas, escludendo dal confronto i due Saiyan protagonisti.

Mentre Elec lavora per espandere il suo dominio con altri piani, il potente Gas, diventato il nuovo guerriero più forte dell’universo, riesce a mettere in difficoltà Granolah. Lo scambio di colpi tra i due è intenso e rapido, capace di lasciare di stucco persino Goku. Il Saiyan infatti, oltre ad essere momentaneamente impossibilitato ad intervenire, assiste al continuo uso della tecnica della trasmissione istantanea da parte dei due combattenti come se fosse una cosa semplicissima, quando a lui sono serviti mesi per apprenderla sul pianeta Yardrat.

Il successivo utilizzo dell’hakai da parte di Gas sorprende invece Vegeta. Nonostante le forme di livello divino Ultra Istinto e Ultra Ego i due Saiyan stanno attualmente ricoprendo un ruolo secondario, e questo combattimento rappresenta una scelta importante da parte di Toriyama e Toyotaro, quella di lasciare spazio ad altri personaggi, e finalmente ridimensionare il livello raggiunto dai protagonisti.

Per concludere ricordiamo che nel 2022 debutterà un nuovo arco nel manga di Dragon Ball Super.