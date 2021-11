Dragon Ball Super 79 data di uscita e teorie, è il momento della vendetta di Granolah

La distruzione di Cereal per mano dei saiyan e dell'esercito di Freezer non era andata proprio come pensava Granolah. Il cereleano aveva diretto la sua rabbia proprio verso l'imperatore galattico e la razza degli scimmioni guerrieri, ma in realtà, come scoperto negli scorsi capitoli di Dragon Ball Super, c'entrano anche gli Heeter.

Monaito ha rivelato che è stato Elec a uccidere Muesli, scatenando grossi dilemmi in Granolah. Il ragazzo ora sembra aver perso parte della voglia di vendicarsi dei saiyan, con la sua attenzione virata verso il capo degli Heeter. L'arrivo di un Gas potenziato in Dragon Ball Super 78 non gli ha reso però le cose semplici.

Cosa succederà in Dragon Ball Super 79? Il gesto di Vegeta alla fine del capitolo precedente potrebbe ribaltare le carte in tavola, con Granolah che arriverà quasi alla stessa potenza di Gas. Sarà il cereleano forse a brillare in quest'ultima fase, così da cambiare almeno per una volta il leitmotiv di Dragon Ball con un Goku che risolve sempre la situazione. Se Granolah non dovesse riuscirci, i protagonisti verrebbero costretti a una nuova fase di allenamento, ridondante a questo punto della saga. Ci sarà quindi una battaglia all'ultimo sangue tra Granolah e Gas, anche se difficilmente vedremo la conclusione già nel prossimo numero.

Dragon Ball Super 79 arriverà su MangaPlus il 20 dicembre alle ore 16:00 in inglese e altre lingue.