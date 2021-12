Dragon Ball Super 79, Gas sprigiona la sua potenza con l'Hakai

Negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super abbiamo visto Goku e Vegeta farsi da parte per lasciar spazio alla battaglia tra i guerrieri più forti dell'universo, ovvero Granolah e Gas. In Dragon Ball Super 79 va in scena una battaglia senza Saiyan dal livello altissimo, cosa non comune in tutta la storia di Dragon Ball.

Akira Toriyama e Toyotaro hanno quindi deciso di lasciare spazio a Granolah e Gas degli Heeters, che sono protagonisti di uno scontro senza esclusione di colpi. Il ceruleano, grazie al senzou datogli da Vegeta, sembra inizialmente avere la meglio su Gas, ma poi quest'ultimo cambia stile di combattimento dando libero sfogo alle sue nuove tecniche.

Ad un certo punto Gas riesce addirittura a usare l'Hakai, tecnica divina padroneggiata da Beerus e imparata, seppur con scarsi risultati, anche da Vegeta. Mentre il ki distrugge gli oggetti, attraverso l'Hakai è possibile cancellare un oggetto dall'esistenza, senza lasciare alcuna traccia, nemmeno un'esplosione.

Una tecnica pazzesca, che una volta scaturita da Gas lascia di stucco Goku e Vegeta, che in Dragon Ball Super 79 non possono far altro che contemplare una battaglia tra due guerrieri che sono semplicemente più forti di loro. Una scelta coraggiosa di Toriyama e Toyotaro, che nel 2022 pubblicheranno il nuovo arco di Dragon Ball Super.