Dragon Ball Super 79 su Manga Plus: un capitolo d'azione, Granolah vs Gas

Come ogni mese l'appuntamento con Dragon Ball Super torna puntuale su Manga Plus, il servizio online di Shueisha per leggere gratuitamente gli ultimi capitoli dei manga di punta del colosso editoriale. Il nuovo numero del manga curato da Akira Toriyama e Toyotaro è da oggi disponibile alla lettura.

A pochi giorni dalla fine del Jump Festa, evento dove il franchise si è reso protagonista con DB Super: Super Hero, la controparte cartacea torna a far parlare di sé con il proseguo dello scontro tra Gas e Granolah, i due guerrieri più forti dell'universo. Per larga parte, infatti, Toyotaro ha focalizzato le attenzioni dei lettori sul combattimento tra i due personaggi.

Grazie ai senzou, dunque, Granolah ha recuperato le energie e al massimo della potenza si dirige contro lo scagnozzo degli Heeters che finalmente libera Goku dalla sua morsa per fronteggiare il cereleano. In qualche modo, l'alieno del pianeta Cereal sembra superiore al suo avversario che tuttavia, come affermato da Monaito, sta combattendo utilizzando solo le sue tecniche originali, motivo per cui le armi che sta scagliando contro Granolah sono quasi se non del tutto inefficaci.

Consapevole di essere a questo modo inferiore all'avversario, Gas decide di fare sul serio per mettere da parte il suo vecchio stile a favore del corpo a corpo e di potenti attacchi d'energia. Lo scontro sembra così riequilibrarsi, seppur il celereano si dimostri più a suo agio con le nuove abilità e più rapido con il teletrasporto. Questa velocità mette Granolah in una situazione di vantaggio, ormai fermamente convinto di poterne uscire vittorioso dalla battaglia. Nel frattempo, due esausti Goku e Vegeta osservano con attenzione il loro combattimento.