Dragon Ball Super 79, prima pagina spoiler ufficiale: la vendetta ha inizio

La recente saga di Dragon Ball Super è partita con il desiderio di Granolah di vendicarsi di Freezer e dei saiyan, rei di aver distrutto Cereal e di aver portato così alla morte della madre Muesli. È iniziato così un duro scontro tra il cereleano e i due saiyan protagonisti Goku e Vegeta, messi all'angolo dal nuovo antagonista.

La verità sulla morte di Muesli ha però ribaltato la situazione, portando Granolah a essere meno convinto della sua causa. Questo racconto però è stato interrotto dall'arrivo del nuovo essere più potente di Dragon Ball Super, Gas degli Heeter che, dopo il desiderio di Elec, ha subito lo stesso processo di Granolah. Sono bastate un paio di tavole per mettere in crisi i protagonisti, ma per il cereleano c'è una seconda chance.

Il primo spoiler ufficiale di Dragon Ball Super 79 divulgato da V-Jump consiste in una sola vignetta, proveniente dalle prime pagine del prossimo capitolo. In questa vignetta si vede Goku combattere in lontananza con Gas, tenendolo occupato temporaneamente, mentre Vegeta prende il senzu e cerca di farlo mangiare a Granolah, così da fargli recuperare le forze.

Questo darà inizio a una nuova battaglia tra Granolah e Gas, entrambi tra le creature più forti dell'universo.