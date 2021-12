Dragon Ball Super 79: il nuovo piano degli Heeters nelle immagini spoiler

Gli ultimi appuntamenti di Dragon Ball Super hanno portato a diversi e interessanti risvolti narrativi. Dalla battaglia tra Goku, Vegeta e Granolah si è infatti passati alla narrazione della notte in cui Cereal venne invaso dai Saiyan, e all’attuazione di uno dei piani degli Heeters, diventati i veri antagonisti dell’attuale arco narrativo.

Aspettando l’uscita del capitolo 79 sulle pagine di V-Jump e sul sito Manga Plus, sono emerse in rete le bozze delle prime tavole. Oltre al titolo, Gas Vs Granolah, che suggerisce l’evidente rematch tra il Ceruleano e il più potente degli Heeters, si comprende che Elec, il leader del gruppo, ha in mente altri piani piuttosto urgenti, in cui l’esito della battaglia non gioca un ruolo decisivo.

Nei post di @Herms98 disponibili in calce, l’utente ha tradotto e interpretato quanto presente sulle tavole, specificando che Gas capisce che Granolah ha recuperato tutte le sue forze, grazie al senzu datogli da Vegeta. Spostandosi su una piccola porzione delle tavole successive, si vede Elec, il quale dice con fermezza di non avere tempo per osservare lo scontro, e di avere affari più rilevanti che lo aspettano.

Non sappiamo ancora a cosa si riferisce il villain, ma se tutto il piano organizzato per far affrontare a Granolah i Saiyan, con tanto di ritrovamento delle Sfere del Drago per evocare Toronbo, risulta secondario negli interessi di Elec, possiamo aspettarci qualcosa di rilevante, magari un ritorno di Freezer. Voi cosa ne pensate? Diteci le vostre opinioni nei commenti. Per concludere vi lasciamo alla magnifica cover del volume 17 di Dragon Ball Super dedicata proprio agli Heeters.