Dragon Ball Super 79 spoiler e immagini ufficiali: è il momento di Granolah VS Gas

Si inizia con la battaglia finale della saga del sopravvissuto cereleano. Granolah ha dato tanto filo da torcere a Goku e Vegeta, ma la verità poi è venuta a galla con le rivelazioni di Monaito sul passato del pianeta Cereal e sul vero omicida di Muesli. Dragon Ball Super sta così transitando verso la conclusione di questa fase.

I primi spoiler di Dragon Ball Super 79 mostravano una piccola vignetta tratta da una delle pagine iniziali del capitolo. Il teaser pubblicato da V-Jump a un solo giorno di distanza diventa molto più corposo, dato che la redazione ha rivelato le prime sette pagine spoiler di Dragon Ball Super 79. Il titolo non lascia spazio a dubbi: Gas VS Granolah. I due finalmente si confronteranno in questo capitolo che sarà ancora una volta ricco di battaglie.

Elec è sulla sua navicella e sta bevendo del vino e rifiuta di andare sul campo di battaglia, dato che deve occuparsi anche di qualche altra cosa. Intanto, Oil e Maki sono con Monaito e provano ad attaccarlo, mentre altrove Goku sta tenendo bloccato Gas in uno scontro. Vegeta dà il senzu a Granolah che lo mangia e torna sorprendentemente in forze. In un attimo, si reca da Monaito e lo salva, sbarazzandosi in un secondo di Oil e Maki.

Goku intanto stava perdendo e rischiava di essere trafitto da uno dei tridenti di Gas, ma quest'ultimo nota il suo nuovo avversario. Dopo aver ripreso Oatmeel e averlo sistemato sull'occhio, Granolah aumenta la sua potenza e si prepara per il suo scontro finale. Dragon Ball Super 79 arriverà completo su MangaPlus il 20 dicembre 2021.