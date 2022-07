Dragon Ball Super: 8 gravi errori della saga di Granolah

L’introduzione di Granolah, presentato come un antagonista potente e desideroso di vendicarsi dei Saiyan per ciò che avevano commesso nei confronti di Cereal e dei suoi abitanti, ha acceso l’interesse di molti lettori di Dragon Ball Super, per poi deludere con una sequela di ripensamenti, potenziamenti ingiustificati, e pessimi villain.

La saga di Granolah il Sopravvissuto si è rivelata sempre più confusa, a causa di flashback, poteri misteriosi e inspiegati, desideri espressi solo per ottenere una forza spropositata. Ecco, quindi, otto errori piuttosto gravi che secondo noi hanno caratterizzato gli ultimi 20 capitoli del manga.

Il primo riguarda Freezer. Sin dall’apparizione degli Heeters e dalla presentazione di Granolah, si parla dell’Imperatore, e di come il gruppo guidato da Elec voglia in realtà spodestarlo dalla sua posizione privilegiata, puntando così a governare su una parte dell’universo. Attualmente Freezer è ancora assente dalla narrazione, e vedere gli Heeters che si allontanano dal campo di battaglia, dopo gli eventi del capitolo 86, sarebbe piuttosto incoerente.

Secondo elemento debole della saga è il messaggio di Bardack, o almeno l’interpretazione che Goku dà alle parole pronunciate dal padre durante il suo combattimento contro Gas, avvenuto 40 anni prima, e rivissuto grazie allo scouter del Saiyan. Le frasi pronunciate da Bardack, e il misterioso potere che si risveglia proprio contro l’Heeter, non trovano un vero senso nella storia, figurarsi se poi Goku riesca ad usarle a suo vantaggio per diventare più forte.

Al terzo posto troviamo la nuova forma dell’Ultra Istinto raggiunta proprio dal protagonista grazie alle parole di Bardack. Con questa nuova trasformazione Goku è in grado di sfruttare la rabbia e l’istinto, ma restano ancora molti aspetti da chiarire. Subito dopo, altra grave trovata, è stata l’aggiunta di una versione composta da energia, o ki, di Goku stesso, come avvenuto nello scontro con lo stregone Molo. Si tratta sicuramente di una tecnica interessante, ma perché non usarla prima, o sfruttarla in modi e strategie più intelligenti per affrontare Gas?

Passiamo ora a Vegeta. Il Principe dei Saiyan è riuscito a raggiungere una nuova trasformazione, il discusso Ultra Ego, solo per venire sconfitto prima da Granolah e poi da Gas. Quella di Vegeta è sicuramente una condizione tragicomica, costantemente superato da Goku, e senza mai tornare a casa con una vera vittoria. Vista l’introduzione dell’Ultra Ego, i vari scontri visti finora sarebbero stati un ottimo teatro per garantire al Principe qualche soddisfazione.

Il sesto posto va all’ipocrisia e all’eccessiva bontà di Granolah. Presentato come un mercenario, e disposto a sacrificare anni della sua vita pur di diventare abbastanza potente da uccidere i Saiyan, una volta scoperta la verità sulla morte di sua madre, e avendo la possibilità di uccidere gli Heeter, il ceruleano ammette di non cercare più la vendetta. Una pessima costruzione di un personaggio diventato quasi secondario ai fini della storia.

Poi troviamo Gas, che al contrario di Granolah è stato presentato come personaggio quasi marginale, per poi prendersi il centro della scena, riuscendo a mettere in difficoltà Goku e Vegeta, con power up spiegati rapidamente, materializzando armi, e scatenando il suo vero potenziale ogni qualvolta che gli eroi si avvicinano alla vittoria. Per quanto sarebbe interessante scoprire molto di più sul personaggio, per ora Gas, che ricopre il ruolo di antagonista principale, appare come una figura debole, se non superficiale, ed estremamente dimenticabile al fianco di Molo, Jiren o Black Goku.

Infine troviamo un errore che ricorre ormai da diversi capitoli e archi: l’attenzione esclusiva donata a Goku e Vegeta, e l’esclusione di altri personaggi che meriterebbero sicuramente più spazio, come Gohan e Piccolo, che sono riusciti a tornare in auge solo grazie agli eventi narrati nel film Dragon Ball Super: Super Hero.

Cosa ne pensate di questi errori? Siete d’accordo con noi? Ditecelo nei commenti.