Dragon Ball Super: 8 Studio compie l'impresa, realizzata una statua in scala 1:1 di Broly

TOEI Animation ha sfruttato l'ultimo lungometraggio del franchise, Dragon Ball Super: Broly, per riportare in auge l'iconico Super Saiyan Leggendario nonché per riscrivere la storia di Bardak. Ad ogni modo, una compagnia di modellini in scala ha tentato l'impresa di realizzare una statua 1:1 di Broly.

Non sappiamo quale sia il futuro di Dragon Ball Super 2, dato che l'anime non è ancora stato ufficialmente annunciato, tuttavia sia gli animatori che i fan non aspettano altro che TOEI Animation sciolga le riserve sul sequel. Ad ogni modo, l'ultima pellicola legata al franchise ha avuto un incredibile successo grazie agli sforzi di Naohiro Shintani che ha collaborato per fornire il nuovo character design che dovrebbe fornire le basi per il futuro della serie animata.

Recentemente 8 Studio ha voluto omaggiare il Super Saiyan Leggendario in un epica figure, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae Broly in scala 1:1, ovvero nelle sue dimensioni reali. Certo, le dimensioni della statua e la cura dei dettagli giustificano un prezzo da capogiro: ben 3380 euro per accaparrarsene una e una consegna attesa tra il 2022 e il 2023. Per chi se lo stesse chiedendo, Broly è altro 2,23 m, un vero e proprio gigante che sicuramente si farà notare nella vostra collezione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa straordinaria statua? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina, ma non prima di aver dato un'occhiata al nostro speciale sulle origini della razza saiyan.