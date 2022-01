Dragon Ball Super 80: Bardack e quella citazione a Goku vs Freezer

Di citazioni in Dragon Ball Super ce ne sono a bizzeffe. Toyotaro è un grandissimo amante della serie originale di Akira Toriyama e per questo nel nuovo manga vengono inseriti richiami anche piuttosto palesi alle scene più famose e adorate di Dragon Ball. Anche l'ultimo capitolo pubblicato su MangaPlus non fa eccezione.

La recente saga del sopravvissuto cereleano, ormai in procinto di concludersi, ha riportato Bardack sotto i riflettori. Il padre di Goku è stato protagonista di un flashback fondamentale nella storia di Dragon Ball Super e dopo questa rivelazione sono stati lanciati molti parallelismi tra Goku e suo padre. Non si tratta soltanto di elementi caratteriali o di somiglianza fisica, ma anche attacchi e pose, come si può notare da una certa vignetta del capitolo 80 di Dragon Ball Super.

Nel passato, Bardack ha fermato la trasformazione di Gas con un attacco energetico che è praticamente la versione specchiata dell'onda energetica con cui Goku pensò di aver ucciso Freezer su Namek. L'onda del Super Saiyan fu lanciata con la mano sinistra e da una prospettiva simmetrica rispetto a quella di Bardack, in basso potete osservare le due immagini tratte dal capitolo recente e dall'anime di Dragon Ball Z.

Un'altra citazione di Toyotaro, una delle tante prodotte anche nel corso di questa saga.