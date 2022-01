Dragon Ball Super 80: cosa accadde quella notte? La verità sulla sconfitta di Gas

Toyotaro sta lasciando i lettori con il fiato sospeso, e non solo per quanto riguarda la battaglia che eleggerà il combattente più forte dell’universo. Per risolvere il combattimento in proprio favore, Granolah e i due Saiyan dovranno prima scoprire la verità su quella notte. In Dragon Ball Super capitolo 80 si intensifica il mistero sul padre di Goku.

Entro i prossimi tre capitoli, l’arco narrativo dedicato a Granolah dovrebbe chiudersi, per lasciare spazio a una nuova avventura, forse ispirata al prossimo film anime. Tuttavia, le questioni in sospeso sono ancora molte. I Guerrieri Z riusciranno a battere Gas? Ma soprattutto, come fece un combattente d'infimo livello come Bardack a sconfiggere un mostro dotato di tale potenza?

Gli Heeter sono come i Saiyan: in Dragon Ball Super 80 emerge la furia cieca e selvaggia di Gas. Atterrato da Granolah, l’antagonista viene soccorso da suo fratello, il quale gli strappa di dosso il pendente che portava al collo. Questo oggetto, funziona come un limitatore e senza di esso, Gas mostra la sua vera natura. Improvvisamente, l’Heeter si trasforma in un mostro tutto muscoli e niente cervello. Egli, infatti, perde completamente la ragione, come la forma Berserk di Broly.

Dinanzi a una tale potenza, Granolah soccombe, così come anche Vegeta. L’unico a resistergli è Goku, ma solamente per via del segreto che il protagonista di Dragon Ball Super cela in volto. Dal racconto di Monaito, si evince che anche Bardack combatté contro questa forma di Gas, ma come fece a vincerla resta ancora un mistero. L’unica spiegazione plausibile, è che in quella notte di Dragon Ball Super Bardack diventò Super Saiyan. Quella scena diventerà finalmente canonica?