Dragon Ball Super 80 data di uscita e teorie: Granolah alla massima potenza

Capitolo dopo capitolo, Toyotaro e Toriyama hanno costruito la saga del sopravvissuto cereleano arrivando a un climax molto inedito per Dragon Ball Super. A differenza di altre situazioni, dove Goku era il protagonista assoluto, stavolta il titolo va a Granolah. Proprio il cereleano è stato al centro di Dragon Ball Super 79.

Ultimamente non c'è stato spazio per i due saiyan, che hanno ceduto il passo a uno dei nuovi guerrieri più forti dell'universo. La potenza di Granolah inoltre sta aumentando e raffinando grazie allo scontro con Gas, il quale invece ancora deve riuscire a capire bene l'estensione delle sue nuove capacità. Granolah VS Gas sta per giungere alla seconda fase in Dragon Ball Super 80.

Il finale dello scorso capitolo sembra far presagire una vittoria di Granolah. Non sarà però facile per il cereleano sconfiggere il suo avversario, nonostante tutta la fiducia in se stesso. C'è quindi da aspettarsi un capitolo ricco d'azione da Dragon Ball Super 80, dove Granolah e Gas daranno il massimo per tirare giù l'avversario. Considerato l'annuncio della fine della saga nel 2022, il tutto potrebbe concludersi anche a questo giro, anche se verrà lasciato probabilmente un po' di spazio a un colpo di scena finale che potrebbe coinvolgere Elec, il capo degli Heeter.

Dragon Ball Super 80 verrà pubblicato giovedì 20 gennaio 2022 su MangaPlus.