Dragon Ball Super 80, Gas e Broly: due guerrieri accomunati dallo stesso destino

In attesa di rivederlo in azione dopo gli eventi della pellicola anime a lui dedicata, Broly sembra aver ispirato Toyotaro e Toriyama per la creazione di colui che pare essere il vero villain della Saga di Granolah. Gli Heeter sono come i Saiyan: in Dragon Ball Super 80 esplode la furia cieca e selvaggia di Gas.

Il Super Saiyan Leggendario tornerà in azione in Dragon Ball Super: Super Hero, prossimo movie dal franchise, ma nelle pagine del manga non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale. Tuttavia, un altro personaggio ci ricorda da vicinissimo le sue vicende.

Nel più recente appuntamento con l'opera, prende il via il secondo round dello scontro tra i più forti dell'universo. Sfruttando la sua maggiore esperienza, derivata dal precedente combattimento con Vegeta, Granolah tiene testa a Gas, e finisce per infliggergli un duro colpo che lo scaraventa a decine di metri.

A quel punto, però, interviene Elec, che chiarisce il motivo per cui Gas non riesce a esprimere il suo potenziale. Il più piccolo e forte degli Heeter, è tenuto sotto scacco da un pendente che agisce come una sorta di limitatore. Una volta rimosso, l'antagonista subisce una trasformazione fisica e scatena la incontenibile sua furia omicida.

Queste vicende, non hanno convinto il fandom, che accusa gli autori di riciclo. L'intera storia, pare infatti essere ripresa a pié pari da quella di Broly. Per contenere il suo pieno potenziale, come Elec fa con Gas, il Saiyan Paragas applica un dispositivo di controllo sul collo di Broly, che una volta rimosso lo fa esplodere di rabbia.

Anche la stessa forma fisica della nuova trasformazione di Gas ricorda da molto vicino quella Berserk di Broly. Entrambi, da smilzi e alti, diventano infatti improvvisamente muscolosissimi. In attesa di nuovi risvolti, la community si chiede che fine abbia fatto il dito di Vegeta in seguito all'attacco di Gas di Dragon Ball Super capitolo 80.