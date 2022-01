Dragon Ball Super 80, gli Heeter come i saiyan: una furia cieca e selvaggia

Gli Oozaru di Dragon Ball hanno sempre avuto un significato importante. Inizialmente temuta come trasformazione unica di Goku, che da bambino non solo uccise il nonno Gohan ma portò anche distruzione e feriti in varie occasioni, si è scoperto essere un tratto distintivo dei saiyan. Ma la razza guerriera non è l'unica a potersi trasformare.

Va però detto che, a differenza dei saiyan, gli altri alieni capaci di trasformarsi lo hanno sempre fatto con raziocinio e senza mai perdere la testa a causa del nuovo potere, a differenza di quanto succede con molti Oozaru. Dragon Ball Super però ha appena presentato un'altra razza che può trasformarsi facendo uso dei propri istinti più profondi, la razza degli Heeter.

Non sono ancora ben note le meccaniche di questa nuova trasformazione apparsa in Dragon Ball Super né se sia a disposizione di ogni membro di questo gruppo. Per il momento, solo Gas è in grado di usarla, tuttavia il suo utilizzo porta l'Heeter a perdere il controllo, oltre che a subire una mutazione fisica.

Quindi questa particolarità è molto simile alla trasformazione dei saiyan. Sembra quindi che questa saga di Dragon Ball Super voglia introdurre molti più parallelismi con la storia della razza guerriera a cui appartengono Goku e Vegeta.