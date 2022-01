Dragon Ball Super 80 è su Manga Plus: la reale natura dell'Heeter Gas

Dopo le prime immagini diffuse in rete, il capitolo 80 di Dragon Ball Super è finalmente disponibile sul sito e sull’applicazione Manga Plus. Proseguendo l’intensa battaglia tra i due guerrieri più potenti dell’universo, Toriyama e Toyotaro hanno costruito un appuntamento ricco di azione e di importanti rivelazioni.

Dal titolo “Gas vs. Granolah - Parte 2”, l’ultimo appuntamento si sviluppa per la prima metà con tavole frenetiche dove il ceruleano e il più forte degli Heeters si affrontano senza esclusioni di colpi. La loro forza sembra essere allo stesso livello, e ciò che consente a Granolah una posizione di vantaggio è la strategia dei cloni. Questa trovata si rivela efficace ma allo stesso tempo pericolosa per Granolah stesso, in quanto qualsiasi danno inflitto ai cloni verrà comunque percepito dal suo corpo originale.

Sfinito il Sopravvissuto concentra tutta la sua energia in un ultimo attacco, scaraventando lontano Gas. L’Heeter viene salvato dai suoi compagni, e sopraggiunge in scena Elec. Prendendo e strappando la collana di denti di Gas, indossata da ogni membro del gruppo, Elec rivela ai lettori un’importante verità. Senza quell’ornamento infatti loro potrebbero agire seguendo la loro vera natura, gli istinti che qualche istante dopo permettono a Gas di assumere una nuova forma.

Nonostante le ferite riportate dalla battaglia appena trascorsa, Gas torna sul campo di battaglia più potente e feroce di prima, con un design quasi demoniaco, che fa tornare Monaito a 40 anni prima. La notte in cui Cereal cadde infatti, il namecciano vide quella trasformazione durante lo scontro tra Gas e Bardack, vinto dal Saiyan. Granolah non riesce a fare nulla per contrastare la devastante potenza dell’avversario, il quale subito dopo averlo atterrato colpisce Vegeta.

Fortunatamente la prontezza di Goku riesce a respingere Gas in un modo piuttosto singolare. Rispondendo all’attacco del protagonista infatti l’Heeter ricorda gli attacchi finali di Bardack, e appare intimorito e arrabbiato allo stesso tempo. Ascoltando le convincenti parole di Elec però, Gas assume un'ulteriore forma, grazie ad un risveglio percepito da Goku.