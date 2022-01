Dragon Ball Super 80, da padre in figlio: prime immagini del nuovo capitolo

L'appuntamento col nuovo numero di Dragon Ball Super è imminente, tuttavia, come di consueto, i primi spoiler sono trapelati in anticipo grazie al lavoro degli insider. Diamo un'occhiata, dunque, alle prime tavole del capitolo 80 che promettono una battaglia senza esclusione di colpi.

Gli spoiler completi del capitolo 80 di DB Super sono già disponibili tra le nostre pagine in forma testuale, ad ogni modo nelle scorse ore hanno iniziato a circolare in rete alcune delle tavole appartenenti al nuovo numero del manga, le stesse che potete ammirare in calce alla notizia grazie al solito lavoro di DB Hype.

Le pagine in questione si focalizzano sullo scontro tra Gas e Granolah dove quest'ultimo viene sconfitto dopo che Elec libera tutto il potenziale del suo scagnozzo. Agendo in tal modo, tuttavia, Gas perde il controllo ed inizia ad attaccare anche i suoi stessi compagni. Con la sconfitta del Cerelano anche Goku e Vegeta intervengono, ma il Principe dei Saiyan viene immediatamente colpito con un micidiale calcio allo stomaco. Goku parte allora in attacco in difesa di Vegeta e, tramite un'affascinante tavola, Toyotaro ricostruisce nella visione di Gas il ricordo di Bardak tramite la figura del protagonista che così riesce a liverare l'amico dalle grinfie dello scagnozzo di Elec.

Le pagine disponibili si interrompono qui, ma l'appuntamento con il capitolo 80 è atteso il prossimo 20 gennaio. E voi, invece, cosa ne pensate di questi spoiler? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.