Dragon Ball Super 80, il repertorio di Granolah è sufficiente per ottenere la vittoria?

Per la prima volta, Toyotaro ha escluso Goku e Vegeta dall'azione, e quello che ne sta venendo fuori è uno scontro frenetico e ricco d'adrenalina. Per combattere colui che gli ha tolto il titolo di più forte, Granolah ricorre a tutto il suo arsenale. Ma sarà sufficiente per affrontare la furia cieca sprigionata dall'Heeter in Dragon Ball Super 80?

Nel più recente appuntamento con l'opera di Toyotaro e Toriyama si riaprono le danze. Il secondo round dello scontro tra i più forti prende il via. Affinché Gas non cumuli esperienza e non riesca a padroneggiare completamente il potenziale avuto in dono dalle Sfere del Drago di Cereal, Granolah cerca di porre fine allo scontro il prima possibile. Per far ciò, sfrutta il suo vastissimo repertorio di tecniche.

Granolah non è solamente fortissimo nelle arti marziali. Come abbiamo già visto nello scontro con Vegeta, possiede una rapidità fuori dal comune, che gli consente di disorientare l'avversario e coglierlo alla sprovvista. Ciò, gli è ora ancora più facile, avendo imparato a controllare la Trasmissione Istantanea.

In quanto cecchino, poi, riesce a indirizzare i suoi colpi energetici verso i punti vitali come solamente un vero tiratore scelto saprebbe fare. Infine, Granolah ricorre anche alla sua particolarissima tecnica di sdoppiamento, che gli consente di creare cloni fisici in grado di utilizzare tutte le sue mosse, anche se dimezzate nell'efficacia.

Tuttavia, tutti questi trucchetti non sembrano bastare. Gas pare essere accomunato dallo stesso destino del Broly di Dragon Ball Super. Quando Elec gli strappa il pendente dal collo, il più piccolo degli Heeter si trasforma in una bestia assetata di sangue.