Dragon Ball Super 80: quale segreto cela il terrificante volto di Goku?

Il primo capitolo dell'anno nuovo si apre nel segno della battaglia tra i più forti dell'Universo 7. Impegnati con il secondo round, Granolah e Gas danno fondo alle loro riserve, ma il potere dell'Heeters è incontenibile. In Dragon Ball Super 80, solamente Goku riesce a placare la furia omicida dell'antagonista.

Sebbene fosse stato escluso dallo scontro, è ancora una volta Goku a risolvere la situazione. Il suo, non è però un intervento diretto, ma solamente una conseguenza di un fatto avvenuto nel passato.

Quando Granolah sembra aver avuto la meglio, scopriamo la vera natura di Gas in Dragon Ball Super 80. Il leader degli Heeter, Elec, strappa via la collana al fratellino minore. L'oggetto, a quanto pare, agiva come una sorta d'inibitore per la sua vera forza. Ora, l'antagonista può combattere a piena potenza.

Gas, tuttavia, senza più il pendente al collo, perde totalmente la ragione. Mostrando la sua muscolosissima forma reale, stende il vendicatore cerealiano con pochissimi colpi e rivolge la sua furia omicida prima contro i suoi stessi fratelli, e poi contro Vegeta e Goku.

Vegeta viene sopraffatto in un lampo, ma Goku, che si preparava allo scontro, viene graziato. Quando Gas arriva faccia a faccia con lui, fugge via terrorizzato. Il volto del Saiyan gli ha ricordato la spaventosa notte in cui combatté con Bardack.

Ma come fece un guerriero di razza inferiore come il padre di Goku a fermare un essere ricolmo di rabbia e muscoli? La figura di Bardack pare nascondere un clamoroso mistero.