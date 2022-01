Dragon Ball Super 80 spoiler: la prima vignetta è arrivata, riprende lo scontro finale?

Si è chiuso da poco un 2021 ricco di sorprese e ribaltoni per Dragon Ball Super. La serie di Toyotaro e Toriyama sta per giungere alla fine della saga di Granolah, un arco che ha presentato nuovi avversari per Goku e Vegeta ma che è anche servito per approfondire la storia dei saiyan e l'universo della serie.

Ora resta poco da mostrare, cosa succederà in Dragon Ball Super 80? Bisognerà attendere ancora qualche giorno dato che il prossimo capitolo verrà ufficialmente pubblicato su MangaPlus e V-Jump il 20 gennaio ma, mentre i fan teorizzano sui futuri avvenimenti, la redazione della rivista anticipa tutti con una vignetta spoiler.

Il primo spoiler di Dragon Ball Super 80 mette ancora in bella mostra lo scontro tra Granolah e Gas. La scena, probabilmente tratta dalle primissime pagine del prossimo capitolo, vede Gas e Granolah uno di fronte all'altro in uno scontro di attacchi, con i due che si incrociano con dei calci a mezz'aria. La battaglia va avanti, ma non va dimenticato il contesto, dato che mentre Goku e Vegeta stanno osservando la situazione c'è ancora da tenere d'occhio Elec, con qualche asso nella manica.

Cosa vi aspettate dal prossimo capitolo di Dragon Ball Super? Fatecelo sapere nei commenti.