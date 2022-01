Dragon Ball Super 81, data di uscita e teorie: una minaccia impossibile da affrontare?

La potenza di Granolah sembra essere nulla in confronto a quella di Gas degli Heeter. Il nuovo nemico di Dragon Ball Super, che ha preso il posto proprio del cereleano, ha ottenuto una forza ineguagliabile, approfittando anche del fatto di aver espresso il desiderio per ultimo. In aggiunta, Dragon Ball Super 80 ha mostrato la sua furia.

La trasformazione selvaggia a cui si è sottoposto, sotto suggerimento del fratello maggiore Elec, lo ha portato poi a un livello di potenza ulteriore, che nessuno si aspettava. Adesso Goku, Vegeta e Granolah sembrano essere davvero all'angolo, dato che tutti e tre sono stanchi e non hanno una potenza tale da poter affrontare il nuovo Gas.

A questo punto, cosa succederà in Dragon Ball Super 81? Come faranno i tre protagonisti della saga a cavarsela da questa situazione? Difficile abbandonino Cereal al proprio destino, considerando che questa fase di storia è agli sgoccioli e che si concluderà a stretto giro. Una fuga richiederebbe infatti troppo tempo per essere sviluppata. No, Goku e Vegeta devono riuscire a trovare una soluzione all'istante, facendosi aiutare da Granolah.

Possibile che i tre decidano di combattere insieme contro Gas, dato che i restanti Heeter non sono una minaccia così grande da richiedere l'intervento di un guerriero. Granolah potrebbe guadagnare tempo e permettere ai saiyan di effettuare la fusione in Gogeta? Oppure il cereleano risveglierà nuovamente i suoi poteri al massimo, sfruttando entrambi gli occhi?

Dragon Ball Super 81 verrà pubblicato venerdì 20 febbraio 2022 su MangaPlus alle ore 16:00.