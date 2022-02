Dragon Ball Super 81 è disponibile su MANGA Plus, il conflitto di Goku

L’attuale arco narrativo di Dragon Ball Super sembra finirà a breve. Il susseguirsi degli eventi ci ha portato all’intensa battaglia tra il ceruleano Granolah e Gas, il miglior combattente degli Heeter, diventato il nuovo guerriero più potente dell’universo. Fortunatamente, il capitolo 81 di Dragon Ball Super è finalmente disponibile su MANGA Plus.

Goku e Vegeta sembrano fuori uso considerate le loro condizioni e Granolah è sempre più indietro rispetto al suo avversario. La vera forza di Gas infatti si è manifestata. Dopo l'esortazione del fratello Elec, Gas ha dapprima perso il controllo e poi ha riottenuto la propria razionalità ascendendo a livelli di potenza ancora superiori.

Riprendiamo però dagli eventi del capitolo. Elec viene salvato dal fratello minore, che con un poderoso calcio spezza le braccia al Cerealiano. La sua vendetta è quindi fallita mentre l’ex guerriero più forte dell’universo viene sparato alle spalle dal leader degli Heeters e gettato in un fiume.

A questo punto, Goku e Vegeta, finora vittime dell'abilità gravitazionale di Gas, cercano di reagire. Il Principe dei Saiyan, dona le sue energie residue al rivale, che riesce così a liberarsi dalla morsa che lo intrappolava. A metà tra il Super Saiyan Blue e l’Ultra Istinto, si lancia all’attacco.

Questo capitolo, come sottolineato dal titolo, è il conflitto di Goku. Gas è però troppo forte, e dopo uno scambio di colpi prevale sul Saiyan. A un certo punto dello scontro, l’Heeter nota Monaito, il quale trae in salvo Granolah e lo cura sulla riva del fiume. Intenzionato a uccidere il Namecciano, Gas viene teletrasportato via da Goku.

I due, finiscono al fianco di Jaco, che si trovava in un pianeta vicino. A quel punto, però, anche Gas apprende il Teletrasporto Istantaneo, e si muove tra i pianeti sulla scia di Goku, concludendo il capitolo. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super su MANGA Plus.

In ultimo vi lasciamo con una fanart a tema Dragon Ball Super di Bardak Ultra Istinto.