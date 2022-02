Dragon Ball Super 81, una ferita mortale: quel personaggio riuscirà a sopravvivere?

Con l'intervento di Elec, la battaglia tra i più forti dell'Universo ha preso una brutta piega. La forma Berserk di Gas ha spazzato via prima Granolah, e poi Vegeta. Tuttavia, il volto di Goku ha spaventato l'Heeter a tal punto da farlo risvegliare. Nonostante ciò, in Dragon Ball Super 81 la minaccia è ancora altissima.

Gas, spinto dal fratello Elec, pare aver controllato la forma Berserk e aver imparato a sfruttarla mantenendo il controllo. Su Cereal, il pericolo non cessa di esistere.

In Dragon Ball Super 81 Granolah comincia la sua vendetta nei confronti del leader degli Heeter, ma viene subito fermato dal più potente dell'Universo, che con un calcio gli spezza entrambe le braccia. A quel punto, è lo stesso Elec a occuparsi del Sopravvissuto Cerealiano. Dopo averlo schernito, con la sua pistola laser gli infligge un colpo letale in pieno petto.

Granolah, apparentemente esanime, finisce nelle acque del pianeta. Così, comincia il conflitto di Goku in Dragon Ball Super 81. Il Saiyan è furioso per la morte del "nuovo amico", ma per padroneggiare le sue tecniche richiama la calma. Nonostante ciò, Gas si rivela infinitamente superiore.

A un certo punto dello scontro, però, l'Heeter si accorge che, se i suoi avversari riescono a rigenerare rapidamente le ferite, il merito è da attribuirsi a Monaito. L'anziano Namecciano, infatti, sulla riva del fiume, sta cercando di curare Granolah, in fin di vita.

Dunque, il Cerealiano non è morto, e con Goku che allontana via Gas, ha la possibilità di guarire completamente con l'ausilio dei poteri curativi di Monaito. Ma gli altri Heeter lasceranno davvero che ciò avvenga? E Vegeta che ruolo avrà in tutto ciò?