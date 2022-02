Dragon Ball Super 81, il giudizio di Gas: tale padre, tale figlio?

Tra i grandi protagonisti della Saga di Granolah il Sopravvissuto, vi è inaspettatamente anche un personaggio che viene dal passato. Attraverso vari flashback, infatti, scopriamo molto più sulla figura paterna di Goku. Il detto "tale padre, tale figlio", è valido anche in Dragon Ball Super?

Nel corso di questo arco narrativo, i lettori hanno assistito al ritorno in scena di Bardack. Attraverso il racconto di Monaito, lo abbiamo visto salvare Granolah e sua madre dall'invasione Saiyan e proteggerli dal successivo attacco degli Heeter.

In seguito, quando Gas incontra in battaglia Goku, è terrorizzato dal suo volto. Il più forte dell'Universo, infatti, si accorge dell'incredibile somiglianza con il viso di Bardack, colui che anni prima riuscì a sconfiggerlo.

Quando Granolah viene ferito a morte, in Dragon Ball Super 81 comincia la battaglia di Goku. Il Saiyan, è furioso per la presunta scomparsa di Granolah, ma per riuscire nelle sue tecniche, è costretto a restare calmo e composto.

Gas, osservando il suo atteggiamento, lo critica, affermando che nei suoi occhi non c'è lo stesso fuoco che ardeva in quelli di suo padre. Secondo l'Heeter, infatti, in combattimento, Bardack possedeva una determinazione ineguagliabile, una determinazione che invece non ha Goku.

Kakarot allora prova a spiegargli che ha perduto tutti i ricordi sui Saiyan e sulla sua famiglia, ma Gas è ormai convinto di non poter mai perdere con uno come lui. Nel frattempo, la ferita mortale subita da Granolah in Dragon Ball Super 81 potrebbe non averlo ucciso realmente.