Dragon Ball Super 81: Granolah inizia la sua vendetta nelle immagini spoiler

La conferma da parte degli autori che l’attuale arco narrativo di Dragon Ball Super finirà a breve, ha reso molto più concitato il susseguirsi di eventi che hanno portato all’intensa battaglia tra il ceruleano sopravvissuto Granolah e Gas, miglior combattente degli Heeter, diventato il nuovo guerriero più potente dell’universo.

Per quanto Granolah sia inizialmente riuscito a tenere testa all’avversario, l’intervento di Elec durante il combattimento per liberare Gas dalla collana che limitava in qualche modo la sua vera natura, rendendolo estremamente pericoloso e molto più potente. Accettando la sua essenza Gas è riuscito a controllarla raggiungendo quello che sembra essere un nuovo stadio evolutivo.

Stando però alle prime tavole del capitolo 81 “Il Conflitto di Goku”, che trovate in calce, Granolah non intende arrendersi e invece di rivolgersi a Gas, prende di mira Elec, colpevole della morte di sua madre e di essersi approfittato delle sue capacità per tutto questo tempo. Il leader degli Heeter non appare minimamente preoccupato dalle minacce del ceruleano, di cui riesce ad evitare i suoi attacchi grazie all’intervento di Gas, che sembra spezzare entrambe le mani a Granolah.

Ricordiamo infine che la community ha pensato alla resurrezione di Bardack, e vi lasciamo scoprire come sarebbe Goku con l'Ultra Ego.