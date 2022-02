Dragon Ball Super 81: presenti nel capitolo due citazioni a un personaggio Marvel

Dragon Ball Super, con il suo ultimo capitolo, ha dato una svolta inaspettata all'arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto. Nella battaglia tra il ceruleano e Gas, diventato il guerriero più forte dell'universo grazie al desiderio di Elec, ha la meglio l'Heeter, che riduce Granolah in fin di vita.

Dopodiché, in Dragon Ball Super 81 vediamo Vegeta donare a Goku l'ultima goccia della sua energia, rendendolo capace di affrontare in qualche modo Gas e Elec. La battaglia sembra decisa fin da subito, visto che la forza dell'ex piccoletto degli Heeter sembra di gran lunga superiore a quella del Saiyan.

La battaglia tra Goku e Gas, superbamente disegnata da Toyotaro, include due tavole molto particolari, che citano il film Marvel Spider-Man 2. La pellicola, diretta nel 2004 da Sam Raimi, vede protagonista l'uomo ragno (interpretato da Tobey Maguire) contro uno dei suoi classici villain dei fumetti, ovvero il Dottor Octopus.

In Dragon Ball Super 81, vediamo prima Goku assumere una delle pose classiche di Spider-Man, con la mano appoggiata sul tetto di un treno. In un'altra tavola lo stesso Saiyan si trova appiccicato sul fronte di un treno, a citare l'episodio di Peter Parker che evita la caduta del mezzo dalla rotaia in Spider-Man 2. Possiamo vedere il confronto tra tavole e scene del film nel tweet di @SaladSaiyan.

Una grande opera che ne cita un'altra. Per chi si fosse perso Dragon Ball Super 81, il capitolo è disponibile su MangaPlus, insieme ai capitolo 80 e 79.