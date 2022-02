Dragon Ball Super 81 spoiler ufficiali e prime immagini: il conflitto di Goku

Granolah ha lasciato il ruolo di villain della saga a Gas. Ormai siamo alle battute finali di questo arco narrativo di Dragon Ball Super eppure le incertezze sono tante. Goku e Vegeta sono praticamente fuori uso considerate le loro condizioni, mentre Granolah sembra sempre più indietro rispetto al suo avversario.

La vera potenza di Gas infatti si è manifestata. Dopo l'esortazione del fratello Elec, Gas ha dapprima perso il controllo e poi ha riottenuto la propria razionalità ascendendo a livelli di potenza ancora superiori. Ha così inizio la fase più delicata di Dragon Ball Super con gli spoiler ufficiali del capitolo 81.

Sono soltanto sei le pagine che V-Jump ha distribuito ufficialmente questo mese, le quali danno inizio al capitolo intitolato "Il conflitto di Goku". Il saiyan però appare in poche vignette in questo inizio di capitolo, con Gas e Granolah che si contendono il primato. Gli Heeter sono contenti della trasformazione di Gas, molto meno i due saiyan Goku e Vegeta.

Granolah intanto non si dà per vinto e tenta di attaccare Elec, ma con il suo potere Gas interrompe tutto. Il cereleano riprova ad attaccare usando i suoi attacchi speciali, ma Gas irrompe sulla scena e rompe entrambe le braccia di Granolah con un unico calcio. Il dominio di Gas è immenso e il prosieguo di Dragon Ball Super 81 non è scontato.