Dragon Ball Super 82, una battaglia del passato infiamma il nuovo capitolo

Dragon Ball Super 82 è l'ultimo capitolo pubblicato della serie scritta da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. La saga di Granolah il Sopravvisuto ha portato Goku e Vegeta a confrontarsi con due guerrieri di livello spaventoso, al cui confronto i Saiyan sono quasi nulla. Come potranno fare i guerrieri Z a fronteggiare un nemico del livello di Gas?

Il capitolo di marzo 2022 di Dragon Ball Super si apre con Goku che, al fine di guadagnare tempo, teletrasporta Gas in giro per tutto l'universo, sfruttando la bassa padronanza della tecnica da parte dell'heeter. Alla fine, Goku riesce a tornare da Monaito, lasciando Gas insieme a Whis su un pianeta molto distante. L'heeter non si è però arreso: sta tornando alla carica sul pianeta Cereal volando a una velocità impressionante.

Nel frattempo, Monaito svela a Goku di avere lo scouter di Bardack, con una registrazione del Saiyan relativa alla sua precedente battaglia con Gas. Dopo aver sentito la registrazione, in Dragon Ball Super 82 riaffiorano i ricordi nella mente di Goku, e comincia così il flashback della battaglia di suo padre con Gas.

Bardack, deciso a proteggere Monaito e Granolah, dice ai due di scappare mentre cerca di placare un Gas ancora bambino. Il padre di Goku non riesce però a tenere testa all'heeter: vediamo il criminale uscire illeso dai numerosi colpi sferrati dal Saiyan, e nell'ultima tavola Gas si prepara ad attaccare.

Per ora, sappiamo che Gas è rimasto traumatizzato da qualcosa che ha fatto Bardack, ma nel nuovo capitolo la battaglia del passato sembra volgere a favore dell'heeter. Cosa farà Bardack in Dragon Ball Super 83 per rivoltare le sorti dello scontro?